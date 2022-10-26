Kayserispor – Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ligin 12’nici haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Kayserispor’un Adana Demirspor’u konuk edeceği müsabakada Volkan Bayaraslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ramazan Keleş görev alacak. İstanbul Bölgesi hakemi Volkan Bayarslan bu sezon ilk kez Kayserispor maçını yönetecek. Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak.