Kayserispor - Adana Demirspor maç biletleri yarın satışa çıkacak

Ligin 12’nci haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maçın biletleri yarın satışa çıkacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, “Yukatel Kayserisporumuzun Süper Lig 2022-2023 Sezonu 12’nci haftasında 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Adana Demirspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 01.10.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında Batı Alt Tribün F blokta yer alan taraftarlarımızın 2 ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır” ifadelerinde bulunuldu. Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon: 400 TL,

Batı Alt Tribün 300 TL,

Batı Üst Tribün 275 TL,

Doğu Alt Tribün 250 TL,

Doğu Üst Tribün 200 TL,

Kuzey Üst Tribün 100 TL,

Güney Alt Tribün 100 TL,

Misafir Tribün 130 TL.