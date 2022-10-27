Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor
Ligin 12'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- 27.10.2022 18:46
- Güncelleme: 27.10.2022 18:46
Hafta başından itibaren Adana Demirspor maçına hazırlanan Kayserispor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular yan top ve taktik çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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