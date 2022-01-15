Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem S. Barış Saka yönetecek. Saat 13:30'da başlayacak olan mücadeleden Kayseri temsilcisi galibiyet alarak 3 puan almayı hedefliyor. Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Mensah, Campanharo, Kolevetsios ve Milli takımda olan Thiam bu maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor’da ise sakatlığı devam devam eden Rassoul, sarı kart cezalısı Svensson, Stambouli ve Milli takımda olan Deli maçta forma giyemeyecek.

Geride kalan 20 haftada; Yukatel Kayserispor 27 puan toplayarak 11’inci sırada yer alırken Adana Demirspor ise 33 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Yukatel Kayserispor ligde çıktığı son 4 maçtan 8 puan toplama başarısını gösterdi. Ligde çıktığı son iki maçtan galibiyet alan Kayserispor bu maçtan da galibiyet alarak seri yakalamayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadelede Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.