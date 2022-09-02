Kayserispor’a usulsüz seyirci alımından 400 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplandı. Kurulun son toplantısında almış olduğu karar neticesinde Kayserispor’a ceza verildi. PFDK’nın Kayserispor ile ilgili aldığı kararda şu ifadelere yer verildi: “Yukatel Kayserispor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Kayserispor’un Giresunspor’u konuk ettiği müsabakayı yaklaşık 20 bin taraftar izlemişti.