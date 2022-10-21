Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne ligin 10. haftasında Kayserispor-Galatasaray maçında yaşananların ardından ceza verdi.

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  • 21.10.2022 08:42
  • Güncelleme: 21.10.2022 08:46
Kayserispor'a PFDK'dan ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne ligin 10. haftasında Kayserispor-Galatasaray maçında yaşananların ardından ceza verdi.

Geride kalan hafta oynanan Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçında yaşanan sportmenliğe aykırı hareketlerden ötürü Disiplin kuruluna sevk edilen Yukatel Kayserispor’a para ve 3 kulüp görevlisine hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK, Yukatel Kayserispor kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları ve usulsüz seyirci alımı nedeni ile toplam 362 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca aynı müsabakada kulüp görevlisi Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak’a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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İHA

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