Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne geçen hafta oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşananların ardından ceza verdi.

PAYLAŞ
  • 07.10.2022 08:49
  • Güncelleme: 07.10.2022 10:04
Kayserispor'a PFDK'dan ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne geçen hafta oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşananların ardından ceza verdi.

Geride kalan hafta oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşanan sportmenliğe aykırı hareketlerden ötürü Disiplin kuruluna sevk edilen Yukatel Kayserispor’a para ve taraftar bilet bloke cezası verildi. PFDK, Yukatel Kayserispor kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verirken, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt D blok, Batı Alt B, F, G bloklarında yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Kurul, 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen batı alt tribün f bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine hükmetti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'a yeni bir cami ve kütüphane daha

Talas'a yeni bir cami ve kütüphane daha

KTO'da görev dağılımı yapıldı

KTO'da görev dağılımı yapıldı

'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı

'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Camii Kebir esnafı, kentsel dönüşüm belirsizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Camii Kebir esnafı, kentsel dönüşüm belirsizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor”

Muhtarlardan Başkan Yalçın'a teşekkür

Muhtarlardan Başkan Yalçın'a teşekkür

Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı

Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor

Bakan Kirişci: 'Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk'

Bakan Kirişci: 'Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk'

DAHA FAZLA
'Anne sütü zeka gelişimini sağlıyor'

'Anne sütü zeka gelişimini sağlıyor'

ERÜ'de 'Rektör-Akademisyen Buluşması' Etkinliği Devam Ediyor

ERÜ'de 'Rektör-Akademisyen Buluşması' Etkinliği Devam Ediyor

Rehberlik ve Danışma Hizmetine Öğrencilerden Yoğun İlgi

Rehberlik ve Danışma Hizmetine Öğrencilerden Yoğun İlgi

Kocasinan'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu

Kocasinan'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu

Ünlü yazar 2000 rakımda kitap imzaladı

Ünlü yazar 2000 rakımda kitap imzaladı