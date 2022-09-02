Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi.

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  • 02.09.2022 19:33
  • Güncelleme: 02.09.2022 19:33
Kayserispor'a PFDK'dan ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza geldi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geride kalan hafta Kayseri’de oynanan Kayserispor-Giresunspor maçında stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kayserispor kulübüne 400 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında, "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Giresunspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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