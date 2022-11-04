Kayserispor'a Para cezası

Adana Demirspor maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Kayserispor’un cezası belli oldu. Kulübe para cezası verilirken taraftara da bilet bloke cezası verildi.

Geçen hafta Kayseri’de oynanan ve 2-2 sona eren Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçı sonrası hazırlanan rapor neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza kesti. PFDK, her iki kulübe de ceza verdi. PFDK’dan yapılan açıklamada, "Kayserispor kulübünün, Adana Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Kuzey Tribün Kuzey Alt C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" denildi.

PFDK, Adana Demirspor kulübüne de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.