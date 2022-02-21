Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasını 38 puanla 9. sırada tamamladı.

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  • 21.02.2022 08:47
  • Güncelleme: 21.02.2022 11:12
Kayserispor 9. sıraya yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasını 38 puanla 9. sırada tamamladı.

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve 3 puanı 2 golle alan Kayserispor, puan tablosunda 9. sıraya yükseldi. Mario Gavranovic ve Mert Çetin’in golleri ile kazanan ve 38 puana erişen sarı kırmızılılar, haftayı 9. sırada tamamladı.

Trabzonspor’un haftayı 63 puanla zirvede tamamladığı haftada Alanyaspor ve Hatayspor’un hemen ardında yer alan sarı kırmızılılar, son 3 maçında 7 puan topladı. Hatayspor ve Giresunspor’u yenen ve Galatasaray ile berabere kalan sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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