Kayserispor 43 puana erişti

Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.

PAYLAŞ
  • 26.04.2022 09:53
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:06
Kayserispor 43 puana erişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 43 puana erişti. Kayserispor ligin 34. haftasını 14. sırada noktaladı.

Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadir Has Stadı’nda 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maç saat 16:00’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Göz tedavisinde yeni yöntem

Göz tedavisinde yeni yöntem

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

İncesu Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

İncesu Belediyesi’nden mezarlıklarda bayram temizliği

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor