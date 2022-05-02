Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de Kayseri'yi temsil eden Yukatel Kayserispor ligde çıktığı son 3 maçtan da galibiyet alamayarak sahadan ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kayserispor geride kalan 35 haftada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligde 43 puanla 15'inci sırada yer aldı. Sarı kırmızılı kulüp 49 gol atarken kalesinde ise 58 gol gördü. Kayserispor Süper Lig'in 36'ncı haftasında Cuma günü saat 20.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçtan galibiyet alarak ligdeki galibiyet hasretine son vermek istiyor.