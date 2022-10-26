Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı.

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  • 26.10.2022 13:37
  • Güncelleme: 26.10.2022 13:37
Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da keyifler ve moraller üst seviyede. Sarı kırmızılılar oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Deplasmanda ligin 9. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde Galatasaray’ı 2-1 ve ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 1-0’Lık sonuçla mağlup etti.

Son 3 maçında 5 gol atıp 2 gol yiyen sarı kırmızılılar 7 puan topladı. Kayserispor, bu hafta sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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