Kayserispor 3. kez Hatay'ı mağlup etti
Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor'u 3. kez mağlup etti.
- 19.09.2022 09:38
- Güncelleme: 19.09.2022 10:43
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor’u 3. kez mağlup etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Hatayspor ile beşinci kez karşılaştı. Daha önce 4 kez Hatayspor ile karşılaşan ve 2 kez kazanıp 2 kez de mağlup olan Yukatel Kayserispor, üçüncü galibiyetini elde etti. Daha önce rakibini 3-1 ve 4-3 skorla yenen Kayserispor, son maçında da 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
İHA
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