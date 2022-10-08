Kayserispor 23 kişiyle İstanbul'a gitti

Deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 23 kişilik kadro ile İstanbul'a gitti.

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  • 08.10.2022 13:12
  • Güncelleme: 08.10.2022 16:54
Kayserispor 23 kişiyle İstanbul'a gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 23 kişilik kadro ile İstanbul’a gitti.

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 23 kişilik kadro ile İstanbul’a gitti. Kadroda sakatlığı sona eren ancak maç eksiği bulunan Ali Karimi ile Arif Kocaman yer almadı. Teknik direktör Çağdaş Atan tarafından belirlenen kadroda Bilal Bayezit, Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Hayrullah Erkip, Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Bertolacci, Ackah, Campanharo, Kemen, Mensah, Mane, Gökhan, Cardoso, Emrah Başsan, Mame Thiam, Mustafa Pektemek, Gavranovic ve İlhan Parlak yer aldı.

İHA

Kayseri Gündem
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