Kayserispor 2 penaltı golü buldu
Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısında attığı 27 golden 2'sini penaltı atışı ile kazandı.
- 02.01.2022 09:30
- Güncelleme: 02.01.2022 09:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısında attığı 27 golden 2’sini penaltı atışı ile kazandı.
Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maçta rakip kaleye 27 gol attı. Sarı kırmızılılar, bunlardan 6’sını kafayla 19’unu ayakla atarken 2’sini ise penaltı atışı ile kazandı.
Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Galatasaray maçında ve Antalyaspor maçında Mame Thiam ile penaltıdan goller bulmuştu.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN