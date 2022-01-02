Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısında attığı 27 golden 2'sini penaltı atışı ile kazandı.

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  • 02.01.2022 09:30
  • Güncelleme: 02.01.2022 09:45
Kayserispor 2 penaltı golü buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısında attığı 27 golden 2’sini penaltı atışı ile kazandı.

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maçta rakip kaleye 27 gol attı. Sarı kırmızılılar, bunlardan 6’sını kafayla 19’unu ayakla atarken 2’sini ise penaltı atışı ile kazandı.

Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Galatasaray maçında ve Antalyaspor maçında Mame Thiam ile penaltıdan goller bulmuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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