Kayserispor 2'nci deplasman galibiyetini aldı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, dün deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek bu sezon 2'nci deplasman galibiyetini almış oldu.

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  • 24.10.2022 14:17
  • Güncelleme: 24.10.2022 14:17
Kayserispor 2'nci deplasman galibiyetini aldı

Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor. 

Süper Lig’de 11 hafta geride kaldı. Y. Kayserispor, geride kalan haftalarda başarılı bir performans sergiledi. 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılı ekip, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Kayserispor bu sezon iç sahada daha başarılı bir performans sergiliyor. Kendi sahasında oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan sarı kırmızılar 1 maçta yenildi. İç sahadan 12 puan topladı. 

Sarı kırmızılar dün İstanbul’da oynadığı Kasımpaşa’yı 1-0’lık sonuçla yenerek dış sahada 2’nci galibiyetini almış oldu. Dış sahada oynanan 6 karşılaşmanın 2’sini kazanan Kayserispor, 1 maçta berabere kalırken 3 maçta ise yenildi. Kayserispor’un deplasmanda topladığı puan ise 7 oldu. 

Kayserispor Ligin 12’nci haftasında 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 17:00’da Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu maç öncesi Kayserispor 19 puanla ligin 7’nci sırasında bulunurken Adana Demirspor ise 22 puanla ligin 2’nci sırasında yer alıyor.

    

1ha

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