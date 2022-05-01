Kayserililer bu bayram cevizli baklava tercih etti

Ramazan Bayramı’na son bir gün kala vatandaşlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Yemek sonrası vazgeçilmez lezzet olan tatlılar da tezgahlarda yerini almış durumda. Esnaf Abdullah Akay, tatlı çeşitleri ve fiyatları konusunda bilgiler verirken bu bayramda en çok cevizli baklavanın tercih edildiğini belirtti.

‘BU BAYRAM CEVİZLİ BAKLAVA TERCİH EDİLDİ’

Satışların geçen seneye göre düştüğünü ifade eden ancak alışveriş yapan vatandaşlar tarafından bu bayram cevizli baklavanın rağbet gördüğünü dile getiren Akay, “Geçen yıllara göre satışlarımız da bir düşüş yaşandı. Un, yağ ve şekerde yaşanan fiyat artışından bizlerde etkilendik. Satışlarımız geçen seneye düşük ancak arefe gününde bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Bu bayramda vatandaşlar tarafından en çok cevizli baklava tercih edildi. Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalardan dolayı sektörümüzde de olumsuz etki gördük. Pandeminin ilk zamanları gibi değil şu anki durum, o zamanlar yaşanan kısıtlamalar satışlarımızı etkiliyordu. Bayram içerisinde satışlarımızın daha da iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemide insanlar bunalmıştı bu bayram ziyaretler olacağı için bizlerden de alışveriş yapılacak diye tahmin ediyorum. Ülkemizde alım gücü düştü bu da bizi etkiliyor ancak geçen sene bu hadiseyle çok karşılaşmıyorduk. Bu sene gözlemlediğimiz kadarıyla tatlı fiyatlarını yüksek bulup alışveriş yapmaktan vazgeçen müşterilerimiz oluyor” şeklinde konuştu.

Tatlı fiyatları ise şu şekilde;

Cevizli baklava : 75-80 TL

Fıstıklı baklava : 120-150 TL

Fıstıklı soğuk baklava: 110 TL

Cevizli burma: 70 TL

Fıstıklı burma: 100 TL

Güllaç: 90 TL

Tel ekmek kadayıf: 70 TL

Antep fıstıklı şöbiyet: 140 TL

Ekmek kadayıfı: 50 TL

Camız kaymağı: 130 TL