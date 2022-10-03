Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu
Kırklareli'nde görev yapan Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. İkindi namazı sonrası memleketi Pınarbaşı'da defnedilecek.
- 03.10.2022 10:20
- Güncelleme: 03.10.2022 10:20
Kırklareli Lüleburgaz TİM Komutanlığı’nda görev yapan Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, ilçede yaşanan trafik kazasında olay yerinde yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şehit asker için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlenecek. Ardından Cerit’in naaşı memleketi Kayseri’ye getirilecek.
İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit için, memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cerit, mahalle mezarlığında toprağa verilecek.