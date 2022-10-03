Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kırklareli'nde görev yapan Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. İkindi namazı sonrası memleketi Pınarbaşı'da defnedilecek.

PAYLAŞ
  • 03.10.2022 10:20
  • Güncelleme: 03.10.2022 10:20
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kırklareli Lüleburgaz TİM Komutanlığı’nda görev yapan Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, ilçede yaşanan trafik kazasında olay yerinde yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şehit asker için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlenecek. Ardından Cerit’in naaşı memleketi Kayseri’ye getirilecek. 

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit için, memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cerit, mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Yakut Mahallesi'ne kedi kasabası projesi

Yakut Mahallesi’ne kedi kasabası projesi

Kayserispor'da iç saha serisi sona erdi

Kayserispor’da iç saha serisi sona erdi

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Yücel:'Söz verip yapmadıklarınızı bir bir hatırlatacağız'

Yücel:'Söz verip yapmadıklarınızı bir bir hatırlatacağız'

DAHA FAZLA
Çıraklıktan ustalığa uzanan bir başarı hikayesi: 'Nali Şerif Gümüş'

Çıraklıktan ustalığa uzanan bir başarı hikayesi: 'Nali Şerif Gümüş'

İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu 5. yılında

İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu 5. yılında

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na doğru

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na doğru

Saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı