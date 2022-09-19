Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü
Konya'da elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yalçın Erzurum, memleketi Kayseri'de toprağa verilecek.
- 19.09.2022 11:47
- Güncelleme: 19.09.2022 11:47
Konya’da görevli Uzman Çavuş Yalçın Erzurum, yüksek gerilim akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Erzurumlu’nun naaşı memleketinde toprağa verilecek.
Uzman Çavuş Yalçın Erzurumlu için ikindi namazına müteakip Şehir Mezarlığı içinde bulunan Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Erzurumlu’nun cenazesi daha sonra oturduğu mahalleye yakın olan Bülbülpınarı Mezarlığı’nda defnedilecek.
1ha
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