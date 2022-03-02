Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

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  • 02.03.2022 10:12
  • Güncelleme: 02.03.2022 10:26
Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları 27 Şubat’ta Kütahya’da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’yi temsilen katılan sporcular Kadir Şencan 50m ve 100m kurbağalamada Türkiye birincisi, 50m ve 100m serbestte Türkiye ikincisi, Ahmet Yasin Güçlü 50m serbest, 100m serbest ve 50m kelebekte Türkiye birincisi, Mehmet Çeber ise 200m karışık, 50m kelebek ve 100m kelebekte Türkiye birincisi 50m serbestte Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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