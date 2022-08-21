Kayserili sporcu Murat Avcı, dünya şampiyonu oldu
Antalya'da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Murat Avcı, Malezya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.
- 21.08.2022 20:47
- Güncelleme: 21.08.2022 20:47
Haziran ayında Antalya’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası’nda +91 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Kayserili Muaythai sporcusu Murat Avcı, Malezya’da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı.
10-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde yapılan Gençler Dünya Şampiyonasına katılan Murat Avcı +81 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
1ha
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