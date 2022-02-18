Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu Antalya'da 5-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyonasında Wushu Kung-Fu Light branşında ringe çıktı. Antrenör Yaşar Kurt yönetiminde 48 kilogramda mücadele eden Kumsal Kayra Kutlu, ringe büyük bayanlar kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu çıktığı 4 maçı kazanarak şampiyon oldu. Antalya'dan altın madalya ile dönen Kumsal Kayra, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.