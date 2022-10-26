Kayserili SMA hastası çocuklar için yardım gecesi düzenlendi

 Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Melih Eymen Ceylan ve Hasan Çınar Süyüm için bugün yardım gecesi düzenlendi. Gecede toplanan paralar çocuklar için bir umut oldu. 

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  • 26.10.2022 09:02
  • Güncelleme: 26.10.2022 09:02
Kayserili SMA hastası çocuklar için yardım gecesi düzenlendi

Bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 2 hastası Melih Eymen Ceylan ve Hasan Çınar Süyüm için yardım kampanyası başlatılmıştı. Kayseri’deki gazetecilerin girişimleriyle bugün saat 20:00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde yardım gecesi düzenlendi. İktidarından muhalefetine bütün siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği kampanyada toplanan paralar, iki çocuğun yurt dışındaki tedavisi için harcanacak.

Yardım gecesinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bugün bu kampanya için gelen, destek olmaya gelen çok değerli Kayserililer, ben Kayseri Valisi olarak gördüğüm sahne karşısında gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Tüm Kayseri’yi burada görüyorum. Özellikle basım mensupları genelde bize bir haber verirler. Bir olayı gösterirler. Orada eksik yapılmış bir şey varsa eksiği bize gösterir. Doğru yapılmış bir şey varsa doğruyu gösterirler. Ama olanı gösterirler. Ancak bugün burada bir fark var. Buradaki değerli dostlar, yani basınımız bugün hem gösteriyorlar hem yaşatıyorlar hem başından itibaren kendileri organize etti. Bana geldiklerinde, valim böyle bir organizasyonun içerisinde yer alacağız çünkü vicdanımız bunu kaldırmıyor. Çünkü her gün onları o sıkıntı içerisinde görmekten üzüntü duyuyoruz. Dediler. Biz sadece yanınızdayız diyebildik Belediye Başkanımızla beraber yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.  Ben birçok çocuk gördüm ama bu iki çocuk çok farklı gerçekten. Bunlar güzel çocuklar. İnşallah bu güzel çocuklara bu güzel gecenin sonunda mutlu bir şekilde evlerine götüreceğiz” ifadelerini kullandı. 


Yardım gecesini düzenleyen herkese teşekkürlerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böyle anlamlı bir geceyi düzenleyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimizin inşallah çığlığını duyacağımızı Kayseri denilince akla gelen yegane kelime olan hayırsever. İnşallah hayırseverler şehri Kayserimizde bu gece neticeye hep beraber ulaşacağız. Bu yavrularımızın inşallah sevincinin devamını sağlayacak. Gayret içerisinde bulacağız. Ben sözün bittiği eylemin başladığı bir yerdeyiz diyorum.  Bir an önce neticeye ulaşacak çalışmalar yapalım diyorum” şeklinde konuştu.

    

1ha

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