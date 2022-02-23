Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı kapsamında gittiği Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonucu görev şehidi oldu. Şehit Eren’in cenazesi, Erdoğan’ın uçağı ile Ankara’ya getirildi. Kayseri Bünyan nüfusuna kayıtlı şehidin Kayseri İldem’de oturan annesi Şerife Eren’e acı haber bu sabah ulaştı. Şehidin babası Zekeriya Eren’in ise yaklaşık 4 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Eren’in kendisi gibi polis olan ikizi Murat Eren’e vasiyeti de ortaya çıktı. Yeğeni Erman Nişancı’nın verdiği bilgiye göre, şehit bugüne kadar Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde terörle mücadelede hep ön saflarda bulundu. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden bu tarafa da koruma ekibinde yer alan Eren, en son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da hem Marmaris’te hem Ankara’da Erdoğan’ın en yakınında olan korumalardan birisiydi. Marmaris’te darbeci askerler ile çatıştı ve Erdoğan’ın torununu montunun arasında otelden çıkartarak güvenli bölgeye götüren kişi oldu.

Yeğen Nişancı, şehit dayısının vasiyetini de anlattı. Nişancı’nın aktardığına göre şehit Hayrettin Eren, ikiz kardeşi Murat Eren’e şehit olması halinde 15 Temmuz’da şehit olan polis arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da talebiyle şehidin vasiyetine uygun olarak Ankara’da defnedilmesine karar verildi. Ancak bu karara anne Şerife Eren önce karşı çıktı. Küçük oğlunun vasiyeti anlatması üzerine ikna olduğu da öğrenildi.

Sadiye Eren ile evli olan şehit Hayrettin Eren’in, Zeynep (tıp fakültesi son sınıf öğrencisi), Feyza (gıda mühendisliği öğrencisi) ve Elif (lise öğrencisi) isimli 3 kız babası olduğu bilgisine ulaşıldı. Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit Eren, vasiyeti üzerine şehit arkadaşlarının bulunduğu Ankara’daki şehitlikte toprağa verilecek.