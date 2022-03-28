Kayserili şehit Çorum'da düzenlenen törenden sonra Kayseri'ye uğurlandı

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  • 28.03.2022 12:01
  • Güncelleme: 28.03.2022 12:01
Kayserili şehit Çorum'da düzenlenen törenden sonra Kayseri'ye uğurlandı

 Çorum'da jandarma astsubay olan Kayserili Mehmet Emre Koçer dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat eden Çorum İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Emin Koçer’in naaşı, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenden sonra memleketi Kayseri Develi İlçesine uğurlandı. Astsubayın cenazesi memleketi olan Develi ilçesinde ilkindi namazına müteakiben saat 14:00’de defnedilecek.
 

1ha

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