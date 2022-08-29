Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Kayserili oto galericiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin araç piyasasını durağanlaştırdığını ifade eden oto galerici Ahmet Yurtlu, “Bu çok mesnetli bir açıklama değildi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Araba alımını öteleyin. Araba almayın. ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız" sözlerine Kayserili oto galericiler tepki gösterdi. Açıklamaların mesnetli olmadığını söyleyen oto galerici Ahmet Yurtlu, açıklamayı doğru bulmadığını söyleyerek, “2. el araç piyasası Kurban Bayramı sonrası ciddi bir durağanlığa girdi. Tabii ki bunun içerisinde yapılan açıklamalarında katkısı çok büyük. Ana muhalefet liderinin, ‘Biz iktidara gelen kadar araba almayın. Biz geldiğimiz zaman ÖTV’yi kaldıracağız’ gibi talihsiz bir açıklaması oldu. Bu tabi çok mesnetli bir açıklamada değildi. Seçime 11 ay var. 11 ay boyunca insanlara araba almayın demek ne kadar mantıklı, ne kadar doğru onu kendi takdirlerine bırakıyoruz ama hükümet cephesinde de yapılan açıklamalardan sonra yapılması gereken ivedilikle sahaya inilmesiydi. Orada da Cumhurbaşkanlığı ÖTV’yi 0’a indirme ve 3 katına çıkarma gibi bir yetki aldı. Tabi ki bundan dolayı da insanlarda bir beklenti oluştu. İnsanlar 2 taraftan da otomotivle ilgili böyle şeyler görünce tedirgin oldu ve şu anda hala o tedirginliği yaşıyoruz. İnsanlar geri çekildi. Acaba fiyatlar düşecek mi? algısı oluştu ki bundan dolayı da yüzde 10 civarında fiyatlarda gerileme olduğunu görüyoruz. Fakat şu anda nihai bir durum yok. Kesin sonuçlanmış bir durum yok. Şimdi bunun getirdiği durum neticesinde 1 buçuk aydır yaprak kıpırdamıyor diyeceğimiz bir pozisyon oluştu. Biz bu durağanlığı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.