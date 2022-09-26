Kayserili okçu Fatma Maraşlı bronz madalya kazandı
2022 Türkiye Kupası Final Yarışmalarında mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Fatma Maraşlı bronz madalya kazandı.
- 26.09.2022 19:15
- Güncelleme: 26.09.2022 19:15
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. okçuluk takımı 2022 Türkiye Kupası Final Yarışmalarında mücadele etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan finaller, 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Tokat’ta düzenlendi.
Yarışmalara Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Fatma Maraşlı, ‘Klasik Yay Kadınlar’ kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakalara antrenör Emre Çömez nezaretinde çıkan genç sporcu Tokat’tan bronz madalyayla dönmüş oldu.
1ha
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