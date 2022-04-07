Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya

Antalya'da yapılan Muaythai Elitler Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Kayserili sporcular 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, madalya alan sporcu ve antrenörleri kutlarken, milli takım kampına katılacak isimlere başarılar diledi.

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  • 07.04.2022 11:40
  • Güncelleme: 07.04.2022 12:46
Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya
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Antalya’da yapılan Muaythai Elitler Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atan Kayserili sporcular 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, madalya alan sporcu ve antrenörleri kutlarken, milli takım kampına katılacak isimlere başarılar diledi.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Antalya’da yapılan Muaythai Elitler Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcuların 10 altın madalya kazandığını söyledi. Ulu, “Şampiyon olan 10 sporcumuz Türk Muaythai Milli takımında mücadele edecek. 26 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ninAbu Dabi kentinde yapılacak olan Dünya şampiyonası öncesi milli takımımız 16-25 Nisan’da 1.Etap kampını Antalya’da yapacak. Kampa şampiyon sporcularımızın yanı sıra Kayseri’den Asbaşkanımız Halil Demir, Milli takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Milli Antrenörler Yücel Haspolat, Yaşar Cuma Kılıç, Bilal Atille katılacak. Bizim ekibimizle amacımız ülkemiz için sevdalı, başarılı yüreği Türk Milleti diye atan Yiğit başarılı gençler yetiştirmek. Bu idealleri koyarken Kayserinin Vatan Bayrak sevdalısı, emektar Kayseri Muaythai Antrenör Kadromuza çok güveniyorum” dedi.

Altın madalya kazanarak milli takıma çağrılankayserili sporcular ise şöyle:

Gamze Yalçın, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Emre Batuhan Yılmaz, Ayşe Karukuş, Samet Kartal, SercanKoç, Mensure Karadayı, Fatih Can Güncü, GültenMercan Atille.

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İHA

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