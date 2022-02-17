Kayserili Kick Bokscu Olcay İrem Çelik Türkiye Şampiyonu oldu
Türkiye İller Arası Kick Boks Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcu Olcay İrem Çelik (14), çıktığı 9 maçı da kazanarak 2 altın madalyayla döndü.
- 17.02.2022 19:25
- Güncelleme: 17.02.2022 19:25
Eskişehir’de yapılan ve 30 ilden 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye İller Arası Kick boks Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcu Olcay İrem Çelik, çıktığı 9 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Mehmet Altun yönetiminde point fighting ve kick light branşlarında toplamda 9 maça çıkan 14 yaşındaki Olcay İrem Çelik 2 kategoride de altın madalya kazandı.6 senedir Kick Boks yapan Olcay İrem ilk Türkiye Şampiyonluğunu bu müsabakalarda elde etti.
1ha
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