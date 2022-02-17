Kayserili Kick Bokscu Olcay İrem Çelik Türkiye Şampiyonu oldu

Eskişehir’de yapılan ve 30 ilden 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye İller Arası Kick boks Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcu Olcay İrem Çelik, çıktığı 9 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Mehmet Altun yönetiminde point fighting ve kick light branşlarında toplamda 9 maça çıkan 14 yaşındaki Olcay İrem Çelik 2 kategoride de altın madalya kazandı.6 senedir Kick Boks yapan Olcay İrem ilk Türkiye Şampiyonluğunu bu müsabakalarda elde etti.