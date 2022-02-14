Kayserili kayakçılar Türkiye Şampiyonasından 10 madalyayla döndü

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize İkizdere Cimil yaylasında yapıldı. İlk gün düzenlenen Sprint yarışı U 16 yaş kategorisinde Kayserili sporculardan Sueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir ve Ahmet Tuğrul üçüncü oldu. U20 yaş kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U 21+ kategorisinde Hatice Kuş üçüncü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen bireysel yarışta Kayserili sporculardan Ela Özdemir U16 yaş kategorisinde birinci, Sueda Sultan Evci ve Kasım Baran Kaygısız üçüncü oldu. U20 yaş kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U 21+ yaş kategorisinde Hatice Kuş üçüncü oldu. Kayseri bölgesinden katılan sporcular sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya kazandılar.