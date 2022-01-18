Kayserili kayakçılar Erzincan'dan derecelerle döndü

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-18 ve Büyükler Eleme Yarışlarından Kayserili sporcular derecelerle memleketlerine döndü.

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  • 18.01.2022 17:24
  • Güncelleme: 18.01.2022 17:25
Kayserili kayakçılar Erzincan'dan derecelerle döndü
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20 ilden 97 sporcunun mücadele ettiği Alp Disiplini U-18 ve Büyükler Eleme Yarışları Erzindan’da gerçekleştirildi. Kayserili sporcular sporculardan Sıla Nur Öztürk ve Eren Uluçay ikinci olurken, Büyükler kategorisinde mücadele eden Ali Alan ilk gün müsabakalarında üçüncü, ikinci gün müsabakalarında birinci, Hiranur İçöz ise ilk gün müsabakalarında ikinci, ikinci gün müsabakalarında ise birinci oldu. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalarda derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BGC

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