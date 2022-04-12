Kayserili iş insanları 2022 yılını “Mimar Sinan Yılı” ilan etti.

Lion’s Life Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Aslan : Kayseri ilimizde Melikgazi ilçemizin kısa adı MİMSİN diye bilinen Mimar Sinan bölgemizde inşaat projeleri yürütmekteyiz. Buradan ilham alarak bir proje geliştirdik. Türkiye’de her yıl 9 Nisan tarihlerinde Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yeri olan Mimar Sinan ve eserlerinin tanınması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kutlanmaktadır. Bizler tarihi yapıtlar ve tarihimize sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerleyebiliriz. Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir. Kayseri ‘de Osman Paşa Câmii , Hacı Paşa Câmii ve Hüseyin Bey Hamamı bulunmaktadır.

Türk Mimarisine eşsiz eserler kazandırmış Mimar Sinan’ın başta Kayseri olmak üzere tüm eserlerinin tanıtılması ve yaşatılması için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamın bir dizi etkinlikler ve çeşitli faaliyetler planlamaktayız. Etkinliklerimiz Mimar Sinan’ın doğduğu il olarak öncelikle Kayseri’de başlayacak ve eser verdiği İstanbul ve Edirne başta olmak üzere bir çok ilimizde etkinlik yapmayı planlıyoruz diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Aslan ; Bizler imar ve inşa eden bir neslin evlatlarıyız. Bugün sosyo-ekonomik tüm güçlüklere rağmen el ele verip hem toplumsal psikolojimizi hem de geleceğimizin dünyasına ışık olacak çocuklarımıza miras bırakacağımız maddi ve manevi değerler inşa etmekle sorumluyuz.

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında bizler 2022 yılını Mimar Sinan Yılı ilan ettik. Mimar Sinan derki ; “Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde.” Bizlerde tarih ve kültürümüze gönül verdik. Bu sorumluluk bilinci ile çalışmalar yapacağız dedi.

