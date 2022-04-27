Kayserili ikizler madalya ile döndüler

Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonasında mücadele eden Kayserili ikizler madalyalarla geri döndüler. Mersin Erdemli Atış Poligonunda 26 Nisan tarihinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

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  • 27.04.2022 13:17
  • Güncelleme: 27.04.2022 13:17
Kayserili ikizler madalya ile döndüler

Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler, Hasret Nur Korkut  ve Meryem Nur Korkut  havalı silahlar dalında bölge barajını aşarak, Kayseri’yi temsilen katılmaya haz kazandı. Hasret Nur Korkut 324 puanla Türkiye dördüncüsü, Meryem Nur Korkut 339 puanla Türkiye ikincisi oldu. Böylece kardeşler Kayseri’ye iki madalya birden getirdi. Atıcılık Kayseri İl temsilcisi Oktay Koçak, Kayseri’ye madalya getiren sporcuları tebrik ederek onlarla gurur duyduğunu söyledi.

1ha

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