Kayserili ikizler madalya ile döndüler

Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler, Hasret Nur Korkut ve Meryem Nur Korkut havalı silahlar dalında bölge barajını aşarak, Kayseri’yi temsilen katılmaya haz kazandı. Hasret Nur Korkut 324 puanla Türkiye dördüncüsü, Meryem Nur Korkut 339 puanla Türkiye ikincisi oldu. Böylece kardeşler Kayseri’ye iki madalya birden getirdi. Atıcılık Kayseri İl temsilcisi Oktay Koçak, Kayseri’ye madalya getiren sporcuları tebrik ederek onlarla gurur duyduğunu söyledi.