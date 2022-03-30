Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Kayserili iş insanı ve eski milletvekili İbrahim Özbıyık 87 yaşında hayatını kaybetti.

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  • 30.03.2022 13:03
  • Güncelleme: 30.03.2022 13:20
Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti
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Kayseri'nin hayırsever iş insanı kimliğiyle bilinen eski milletvekili İbrahim Özbıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Özbıyık, Isısan Erbosan A.Ş. kurucusu, Anavatan Partisi Kayseri kurucularından olmuştur.  17. Dönem (1983-1987) Kayseri Milletvekili seçildi. Takip eden seçimlerde, Özal’ın sürekli ısrarına, liste başı ve kazanmasının da yüzde 100 olduğu bir noktada, “benden bu kadar” diyerek aday olmadı. 

İbrahim Özbıyık’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzdü. Cenaze töreniyle ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak.

İBRAHİM ÖZBIYIK KİMDİR?

1935 yılında Kayseri’de doğdu. İ.T.Ü. Makine Fakültesini bitirerek makine mühendisi oldu. Bir süre D.S.İ. Kayseri Bölgesinde, askerlikten sonra da Kayseri Belediyesi’nde makine mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra serbest ticari hayata atıldı. 1968 yılında kazan imalatına başladı. Sırasıyla: Isısan A.Ş., Mitsan A.Ş., Erbosan A.Ş.‘nin kurucuları arasında yer aldı. 1983-1987 yılları arasında ANAP’tan Kayseri Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

1ha

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