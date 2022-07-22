Kayserili Badmintoncular ülkemizi temsil edecek
Kayseri'de 10 sporcu Gençler Uluslararası Turnuvada mücadele edecek olan Türkiye milli takımında yer alacak.
- 22.07.2022 12:11
- Güncelleme: 22.07.2022 12:11
Kayserili on sporcu badmintoncu milli takıma davet edildi. Ankara ev sahipliğinde yapılacak olan ve 21-24 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan turnuvaya milli takımımız da katılacak. Gençler Uluslararası Turnuvaya Kayseri’den; Hamit Atmaca, Hasan Can Arslan, Hüseyin Can Arslan, Sami Yusuf Akpınar, Onur Can Yılmaz, Berat Öztürk, Gamzenur Atmaca, Emine Gül Kocaoğlu, Emine Nur Yavaş ve Aleyna Atan katılacak.
1ha
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