Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

İstanbul'da dün başlayan ve bugün yapılan yarışlarla sona eren U20 Türkiye Salon Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Atletizm takımı sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen, yüksek atlama kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi Sırbistan'da yapılacak olan yarışlarda temsil etmeye hak kazandı. Üç adım atlama kategorisinde mücadele eden Aleyna Karabulut ise kendisinden 3 yaş büyüklerle yarışmasına rağmen bronz madalya kazandı.