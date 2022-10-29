Kayseri Yöresel Ürünler Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Günleri, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde bugün ziyaretçilerine kapılarını açan Yöresel Ürünler Günleri, 13 Kasım’a kadar misafirlerini ağırlayacak. Fuara 60’dan fazla ilden katılan 100’ü aşkın firma, stantlarında ziyaretçilere yöresel ürünler sunacak. Hedeflerinin vatandaşlara her şeyle kaliteli hizmet sınmak olduğunu söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında bugün başlayan Yöresel Ürünler Günleri öğle saatlerinde Kayserili hemşehrilerimizin ilgi ve alakasıyla karşılaştı. Epey zaman da geçmişti Kayseri’de bu organizasyon yapılmayalı. 60’dan fazla ilden 100’den fazla firmayla katılımcı var. Tabi bunların yüzde 90’ı Kayseri dışından Sürmene’den, Erzurum’dan, Malatya’dan, Uşak’tan ve Trabzon’dan geliyor. Hedefimiz yine her şeyiyle yani ilgi alaka hizmetle ve yeni fiyatlarla olmak. Mesela ayçiçek yağı da çok uygun bir fiyata satışa sunulacak. Bunu da birkaç gün sonra açıklayacağız. Kayseri ve çevre illerdeki bütün vatandaşlarımızı Dünya Ticaret Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.