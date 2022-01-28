Kayseri’yi sisli ve puslu bir hafta sonu bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 29 –30 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri merkezde sisli ve puslu bir hafta sonu bekleniyor. Yağış yok. Sıcaklık değerleri ise en yüksek eksi 7, en düşük eksi 13 derece olması bekleniyor.

Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.

29 – 30 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde;

29 Ocak Cumartesi: Sisli

Gece sıcaklığı: - 13 derece

Gündüz sıcaklığı: - 7 derece

30 Ocak Pazar: Puslu

Gece sıcaklığı: - 8 derece

Gündüz sıcaklığı: 0 derece

Erciyes Kayak Merkezi

29 Ocak Cumartesi: sisli

Gece sıcaklığı: - 13 derece

Gündüz sıcaklığı: - 5 derece

30 Ocak Pazar

Gece sıcaklığı : - 12 derece

Gündüz sıcaklığı: - 5 derece