Kayseri'yi sisli ve puslu bir hafta sonu bekliyor
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerini, yağışın olmadığı, sisli - puslu ve soğuk bir hafta sonu bekliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de aynı hava hakim olacak.
- 28.01.2022 11:08
- Güncelleme: 28.01.2022 11:08
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 29 –30 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri merkezde sisli ve puslu bir hafta sonu bekleniyor. Yağış yok. Sıcaklık değerleri ise en yüksek eksi 7, en düşük eksi 13 derece olması bekleniyor.
Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.
29 – 30 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde;
29 Ocak Cumartesi: Sisli
Gece sıcaklığı: - 13 derece
Gündüz sıcaklığı: - 7 derece
30 Ocak Pazar: Puslu
Gece sıcaklığı: - 8 derece
Gündüz sıcaklığı: 0 derece
Erciyes Kayak Merkezi
29 Ocak Cumartesi: sisli
Gece sıcaklığı: - 13 derece
Gündüz sıcaklığı: - 5 derece
30 Ocak Pazar
Gece sıcaklığı : - 12 derece
Gündüz sıcaklığı: - 5 derece