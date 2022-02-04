Kayseri’yi sisli bir hafta sonu bekliyor



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5-6 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri merkezde sisli bir hafta sonu bekleniyor. Yağış yok. Sıcaklık değerleri ise en yüksek eksi 4, en düşük 1 derece olması bekleniyor.

Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.

5-6 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde;

5 Şubat Cumartesi: Sisli

Gece sıcaklığı: - 10 derece

Gündüz sıcaklığı: - 1 derece

06 Şubat Pazar: Sisli

Gece sıcaklığı: - 6 derece

Gündüz sıcaklığı: 4derece

Erciyes Kayak Merkezi

05 Şubat Cumartesi: Sisli

Gece sıcaklığı: - 13 derece

Gündüz sıcaklığı: -3 derece

06 Şubat Pazar: Sisli

Gece sıcaklığı : -9 derece

Gündüz sıcaklığı: -2 derece