Kayseri'yi sisli bir hafta sonu bekliyor
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerini, yağışın olmadığı, sis etkili bir hafta sonu bekliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de aynı hava hakim olacak.
- 04.02.2022 10:42
- Güncelleme: 04.02.2022 10:42
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5-6 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri merkezde sisli bir hafta sonu bekleniyor. Yağış yok. Sıcaklık değerleri ise en yüksek eksi 4, en düşük 1 derece olması bekleniyor.
Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.
5-6 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde;
5 Şubat Cumartesi: Sisli
Gece sıcaklığı: - 10 derece
Gündüz sıcaklığı: - 1 derece
06 Şubat Pazar: Sisli
Gece sıcaklığı: - 6 derece
Gündüz sıcaklığı: 4derece
Erciyes Kayak Merkezi
05 Şubat Cumartesi: Sisli
Gece sıcaklığı: - 13 derece
Gündüz sıcaklığı: -3 derece
06 Şubat Pazar: Sisli
Gece sıcaklığı : -9 derece
Gündüz sıcaklığı: -2 derece