Kayseri'yi sisli bir hafta bekliyor

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre Kayseri ve ilçelerini sisli bir hafta bekliyor 

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  • 15.02.2022 17:02
  • Güncelleme: 15.02.2022 17:02
Kayseri'yi sisli bir hafta bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 15 – 19 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek 11 derecelerde, en düşük sıfırın altında eksi 14 derece olması bekleniyor. 
Kayseri ve ilçelerinde bugün (salı) günü sisli bir hava olması tahmin ediliyor. Yarın ve perşembe günü il ve ilçelerde sisli bir hava devam edeceği gözüküyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacağı beklenirken Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. 

PINARBAŞI, SARIZ ve TOMARZA HAFTANIN EN SOĞUK İLÇELERİ
Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri, 15 – 19 Şubat haftasını, hava durumu olarak Kayseri merkez değerlerine yakın geçirecek. Ancak soğuk hava bu ilçelerde kendini hissettirecek. Tomarza'da termometrelerin eksi 11’i, Pınarbaşı ve Sarız’da eksi 14 dereceyi görmesi bekleniyor.

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