Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerini kar yağışlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar etkili olacak. 

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  • 21.01.2022 15:02
  • Güncelleme: 21.01.2022 15:02
Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Kayseri merkezde karlı bir hafta sonu bekleniyor. Sıcaklık değerleri de en yüksek 3, en düşük eksi 9 derece olması bekleniyor. 

Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

22 – 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkezde hafta sonu hava tahmin raporu;                                            
22 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Gece sıcaklığı: - 9 derece
Gündüz sıcaklığı: 3 derece
23 Ocak Pazar: Yoğun kar yağışlı
Gece sıcaklığı: - 3 derece
Gündüz sıcaklığı: 0 derece

Erciyes Kayak Merkezi
22 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Gece sıcaklığı: - 4
Gündüz sıcaklığı: - 11

BGC

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