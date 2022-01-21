Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Kayseri merkezde karlı bir hafta sonu bekleniyor. Sıcaklık değerleri de en yüksek 3, en düşük eksi 9 derece olması bekleniyor.

Kayseri ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu, kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

22 – 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkezde hafta sonu hava tahmin raporu;

22 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Gece sıcaklığı: - 9 derece

Gündüz sıcaklığı: 3 derece

23 Ocak Pazar: Yoğun kar yağışlı

Gece sıcaklığı: - 3 derece

Gündüz sıcaklığı: 0 derece

Erciyes Kayak Merkezi

22 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Gece sıcaklığı: - 4

Gündüz sıcaklığı: - 11