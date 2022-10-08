Kayseri'yi dünyaya izleten turistik kamera sayısı arttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin internet üzerinden anlık izlenebildiği kamera sayısını arttırdı.

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  • 08.10.2022 11:23
  • Güncelleme: 08.10.2022 11:23
Kayseri'yi dünyaya izleten turistik kamera sayısı arttı

‘Cumhuriyet Meydanı 2’, ‘Osmanlı Sokağı’ ve ‘Hulusi Akar Camii’ ile ‘Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ de artık canlı olarak takip edilebiliyor. 

Kayseri’yi canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki hemşehrileri başta olmak üzere tüm dünyaya gösteren Büyükşehir Belediyesi, turistik kamera sayısına yenileri eklendi. Bu kapsamda mevcut kameralara, Cumhuriyet Meydanı 2’, ‘Osmanlı Sokağı’ ve ‘Hulusi Akar Camii’ ile ‘Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ bölgelerine turistik kamera takıldı. 

TOPLAM 41 KAMERA İLE KAYSERİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Şehir merkezinde 32, Erciyes Kayak Merkezi’nde 9 olmak üzere toplam 41 turistik kamera faaliyette. Hem şehir içi, hem de diğer iller  ve ülke dışından günlük ortalama 1,5 milyon kişi internet üzerinden anlık Kayseri’yi izleyebiliyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlar, memleketlerinin belirli noktalarını anlık izleyebiliyor. 

Yeni hizmete giren ‘Osmanlı Sokağı’, ‘Hulusi Akar Cami’, ‘Cumhuriyet Meydanı 2’ ve ‘Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nin yanı sıra daha önce yerleştirilen Cumhuriyet Meydanı, Valilik, Kayseri Kalesi, parklar, Talas Paraşüt İndirme Alanı, bulvarlar, Anadolu Harikalar Diyarı, hayvanat bahçesi, kavşaklar, Hunat, Talas, türbe, tepe gibi mekânlar ile Erciyes Tekir Yaylası kayak merkezi canlı izlenebiliyor.

1ha

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