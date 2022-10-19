Kayseri’ye uyuşturucu sokan şüpheli yakalandı

Şüphelinin yakalanma anlarını paylaşan Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Kökünü kurutacağız” mesajı verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam ekipler, bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Toplanan bilgiler ışığında harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, şüphelinin üzerinde ve aracında bahse konu uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

‘KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ’ MESAJI

Operasyon anını sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Bu gece ilimize zehri sokarak gençlerimizi zehirleyecek şahıs uyuşturucu ile yakalandı. Kökünü kurutacağız” mesajı verdi.