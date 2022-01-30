Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

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  • 30.01.2022 16:31
  • Güncelleme: 30.01.2022 16:45
Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri il genelinde kuvvetli (10-20 cm ) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İHA

Kayseri Gündem
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