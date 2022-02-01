Kayseri'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kuvvetli rüzgar ile ilgili yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri il genelinde rüzgarın 02.02.2022 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden; kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 03.02.2022 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”