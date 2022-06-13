Kayseri yağışlı bir hafta geçirecek

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 13-17 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise parçalı bulutlu olacak.

Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 28 dereceyi görmesi bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 11 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 26 derece

Bünyan: En düşük 9, en yüksek 26 derece

Develi: En düşük 12, en yüksek 27 derece

Felahiye: En düşük 11, en yüksek 25 derece

Hacılar: En düşük 15, en yüksek 24 derece

İncesu: En düşük 12, en yüksek 26 derece

Özvatan: En düşük 9, en yüksek 24 derece

Pınarbaşı: En düşük 8, en yüksek 25 derece

Sarıoğlan: En düşük 11, en yüksek 27 derece

Sarız: En düşük 7, en yüksek 25 derece

Talas: En düşük 15, en yüksek 24 derece

Tomarza: En düşük 7, en yüksek 26 derece

Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 27 derece

Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 26 derece.

