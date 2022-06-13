Kayseri yağışlı bir hafta geçirecek
Kayseri ve ilçelerinde hafta içi havanın kuvvetli yağışlı geçmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar ise yaklaşık 25 derece olacak.
- 13.06.2022 11:21
- Güncelleme: 13.06.2022 11:21
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 13-17 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise parçalı bulutlu olacak.
Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 28 dereceyi görmesi bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 11 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Bünyan: En düşük 9, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 12, en yüksek 27 derece
Felahiye: En düşük 11, en yüksek 25 derece
Hacılar: En düşük 15, en yüksek 24 derece
İncesu: En düşük 12, en yüksek 26 derece
Özvatan: En düşük 9, en yüksek 24 derece
Pınarbaşı: En düşük 8, en yüksek 25 derece
Sarıoğlan: En düşük 11, en yüksek 27 derece
Sarız: En düşük 7, en yüksek 25 derece
Talas: En düşük 15, en yüksek 24 derece
Tomarza: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 27 derece
Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 26 derece.