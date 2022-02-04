Kayseri, Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak
Kayseri, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yarın başlayacak olan Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak. Ocak ayında Kick Boks Türkiye Şampiyonasından 34 madalya ile dönen Kayseri yarın başlayacak olan Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Esat Kaya 1HA'ya özel açıklamalarda bulundu.
- 04.02.2022 10:44
- Güncelleme: 04.02.2022 10:44
Deneyimli çalıştırıcı Esat Kaya, "19 - 27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri olarak 10 birincilik, 7 ikincilik, 17 üçüncülük olmak üzere toplam 34 madalya kazandık. Güzel bir başarı elde ettik. Şimdi de 5 - 16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan Wushu Türkiye şampiyonasına Kayseri olarak 86 sporcu ile gideceğiz. Orada da çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Antalya'da şampiyon olan sporcular Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. Sporcularımızın öncelikle Antalya'da altın madalya kazanıp daha sonra Avrupa Şampiyonasına mücadele etmesini diliyoruz" diye konuştu.