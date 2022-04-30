Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini
Kayseri'de sıcak havalar etkisini göstermeye başlamıştı. Hafta sonu hava tahmin raporuna göre ise cumartesi ve pazar günü yağış bekleniyor.
- 30.04.2022 12:21
- Güncelleme: 30.04.2022 12:21
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, 30 Nisan – 1 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 2 gün boyunca etkisini gösterecek olan yağış hava sıcaklığını da etkileyecek. Kent merkezinde bugün sıcaklık değerleri gündüz 23, gece 9 derece olması bekleniyor. Önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor.
30 Nisan- 1 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkezde hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:
30 Nisan Cumartesi:
Hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Gece sıcaklığı: 9 derece
Gündüz sıcaklığı: 23 derece
1 Mayıs Pazar:
Hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Gece sıcaklığı: 6 derece
Gündüz sıcaklığı: 18 derece