Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, 30 Nisan – 1 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 2 gün boyunca etkisini gösterecek olan yağış hava sıcaklığını da etkileyecek. Kent merkezinde bugün sıcaklık değerleri gündüz 23, gece 9 derece olması bekleniyor. Önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor.

30 Nisan- 1 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkezde hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:

30 Nisan Cumartesi:

Hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

Gece sıcaklığı: 9 derece

Gündüz sıcaklığı: 23 derece

1 Mayıs Pazar:

Hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

Gece sıcaklığı: 6 derece

Gündüz sıcaklığı: 18 derece