Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini

 Kayseri'de dün gece başlayan kar yağışı şiddetini arttırırken vatandaşlar hafta sonu kenti nasıl bir havanın beklediğini merak ediyor. 

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  • 18.03.2022 11:38
  • Güncelleme: 18.03.2022 11:38
Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, 19– 20 Mart tarihlerini kapsayan hafta sonu kar yağışı olmayacak. 2 gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklık değerleri ise düşecek. Kent merkezinde hafta sonunda sıcaklık değerleri gündüz eksi 2, gece eksi 15 derece olması bekleniyor. Önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. 

19 - 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:                                            

19 Mart Cumartesi: 
Hava durumu: Çok bulutlu 
Gece sıcaklığı: - 13 derece
Gündüz sıcaklığı: - 3 derece.

20 Mart Pazar: 
Hava durumu: Parçalı bulutlu 
Gece sıcaklığı: - 15 derece
Gündüz sıcaklığı: - 2 derece.

1ha

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